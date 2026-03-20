سوسة: ضبط مواد مخدرة وقطعة أثرية

تمكّنت فرقة الشّرطة العدلية بسوسة المدينة، من حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة (الزطلة) وقطعة أثرية قيّمة تاريخها يعود للحقبة القرطاجية، بمحل سكني في منطقة حومة الواد، كما تمّ ضبط شخصين أحدهما محل تفتيش من أجل تكوين وفاق إجرامي.

وجاء ذلك على إثر ورود معلومات مفادها وجود شبكة مختصة في مجال ترويج المخدرات تنشط في محل سكني بحومة الواد في سوسة. وبعد الحصول على الأذون القانونية تمت مداهمة المنزل من قبل الفرقة المذكورة، وعليه تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر وفقا لتعليمات النيابة العمومية من أجل المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة وحيازة قطعة أثرية.

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

291
الأخبار

مساء اليوم: تحرّي هلال عيد الفطر

279
الأخبار

اغتيال القادة الإيرانيين: من هم أبرز الشخصيات التي استهدفتها إسرائيل؟
277
الأخبار

الليلة : دول عربية وإسلامية تتحرى هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر
255
الأخبار

قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال
253
أخر الأخبار

سيدي بوزيد: الهلال الأحمر التُونسي يُنظم حفل ختان لفائدة أكثر من 50 طفلاً [فيديو]
240
اقتصاد وأعمال

قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة
240
الأخبار

عيد الإستقلال : الرئيس الموريتاني يهنئ قيس سعيد
217
أخر الأخبار

عيد الفطر: أسعار ملابس العيد ترتفع بين 10 و12% هذا العام [فيديو]
217
أخر الأخبار

كأس العالم 2026 – تونس: القائمة الجديدة للتربص التحضيري في كندا
214
اقتصاد وأعمال

458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية

