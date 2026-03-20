سوسة: ضبط مواد مخدرة وقطعة أثرية

تمكّنت فرقة الشّرطة العدلية بسوسة المدينة، من حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة (الزطلة) وقطعة أثرية قيّمة تاريخها يعود للحقبة القرطاجية، بمحل سكني في منطقة حومة الواد، كما تمّ ضبط شخصين أحدهما محل تفتيش من أجل تكوين وفاق إجرامي.

وجاء ذلك على إثر ورود معلومات مفادها وجود شبكة مختصة في مجال ترويج المخدرات تنشط في محل سكني بحومة الواد في سوسة. وبعد الحصول على الأذون القانونية تمت مداهمة المنزل من قبل الفرقة المذكورة، وعليه تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر وفقا لتعليمات النيابة العمومية من أجل المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة وحيازة قطعة أثرية.

