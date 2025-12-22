سوسة : عملية بيضاء تطبيقية لاختبار الجاهزية لمجابهة الفيضانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الوقوف على مدى جاهزية مختلف أطراف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، نظّمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سوسة، صباح اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، عملية بيضاء تطبيقية، تحت إشراف سفيان التنفوري.

وتمحورت العملية حول كيفية التدخل أثناء هطول كميات هامة من الأمطار، وما ينجرّ عنها من ارتفاع منسوب المياه بالمنازل وغمر عدد من الأحياء السكنية، إلى جانب تسجيل تجمعات مائية بعدة منخفضات وتعطل الحركة المرورية ببعض الطرقات الرئيسية.

وقد أذن والي الجهة بتفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إضافة إلى تفعيل المخطط الخصوصي للفيضانات، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وشهدت العملية مشاركة 36 ضابطًا وعونًا من وحدات النجدة والإسعاف والإنقاذ التابعة للحماية المدنية بسوسة، إلى جانب 8 متطوعين من جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية، مع تسخير معدات لوجستية هامة شملت 28 مضخة مائية، وشاحنات نقل، ومضخة عالية المنسوب، وسيارات إسعاف وغوص، وآليات دعم وإسناد وصيانة.

كما شاركت في العملية البيضاء عدة هياكل جهوية، من بينها المندوبية الجهوية للفلاحة، والإدارة الجهوية للتطهير، والإدارة الجهوية للتجهيز، والإدارة الجهوية للصحة، وبلدية سوسة، إضافة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة النقل بالساحل، ودورية تابعة للأمن الوطني.

وتم خلال التمرين الاستعانة بعدد من الآليات الثقيلة والخفيفة، من بينها آلات جارفة وماسحة، ومضخات شفط، وسيارات إسعاف تابعة للطب الاستعجالي، وحافلة وسيارات وشاحنات خفيفة، وذلك في إطار محاكاة تدخل ميداني متكامل.

وتركّزت العملية البيضاء على تطبيق الخطط العملياتية الخاصة بالإسعاف والإنقاذ من الفيضانات، وحماية متساكني المناطق المجاورة لمجاري الأودية، وتأهيل الهياكل المتدخلة عبر حسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية، مع تدريب مختلف الأطراف على التنسيق المشترك تحت قيادة عمليات موحدة.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز القدرات المهنية والفنية لأعضاء اللجنة الجهوية، حيث شمل السيناريو ضخ المياه، والبحث عن مفقودين، وإجلاء وإسعاف المتساكنين إثر فيضان وادي الحلوف.

وفي ختام العملية، أشاد والي سوسة بنجاح هذا التمرين التطبيقي، مؤكّدًا أنه مكّن من التدريب على مختلف أنواع التدخلات، ومن تحسين التنسيق وتقسيم الأدوار بين المتدخلين، بما يعزز الاستعداد الأمثل لمجابهة التقلبات المناخية المحتملة.

