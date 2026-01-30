سوسة: فرق ميدانية مُتنقلة لاستخراج بطاقات التعريف لتلاميذ الثالثة ثانوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تنفيذ التجربة النموذجية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التربية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والمتعلقة بإطلاق منصة رقمية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي بالمعاهد العمومية، أشرف سفيان التنفوري، رفقة عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين، صباح اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، على فعاليات الحملة الجهوية لاستكمال إجراءات الحصول على هذه البطاقات بمعهد الزاوية القصيبة الثريات.

إشراف رسمي وحضور عدد من المتدخلين

وجرى الإشراف على انطلاق الحملة بحضور كل من المعتمد الأول والكاتب العام ومعتمد الزاوية القصيبة الثريات، إلى جانب مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة والمندوب الجهوي للتربية، فضلاً عن كاتب عام بلدية الزاوية وكاتب عام بلدية القصيبة الثريات وعمدة المكان.

فرق ميدانية متنقلة لاستكمال الإجراءات داخل المعاهد

وتؤمّن الحملة فرق ميدانية متنقلة تابعة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية، تتولى استكمال إجراءات استخراج بطاقات التعريف الوطنية مباشرة داخل المؤسسات التربوية لفائدة التلاميذ الذين قاموا بالتسجيل على المنصة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، عبر تمكين التلاميذ المعنيين والمسجلين بالمنصة من استخراج بطاقات التعريف الوطنية من مقر المعهد دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية.

منصة رقمية للتسجيل والمتابعة والدفع الإلكتروني

وتندرج المبادرة ضمن مسار رقمنة الخدمات الإدارية، حيث تتيح المنصة الإلكترونية للتلاميذ المعنيين:

تسجيل مطالبهم عن بعد

متابعة الطلب باستعمال المعرّف الوحيد للتلميذ

خلاص معلوم الطابع الجبائي عبر وسائل الدفع الإلكتروني

الحملة متواصلة إلى غاية 12 فيفري 2026

وثمّن الوالي بالمناسبة مجهودات الفرق الميدانية، مؤكداً أنها ستواصل استكمال الإجراءات بعدد من المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 12 فيفري 2026 وفق رزنامة مضبوطة، مشدداً على أهمية إنجاح الحملة عبر حسن التنظيم والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

