سوسة : لجنة تفادي الكوارث تقدّم جملة من التوصيات

دعا رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والي سوسة سفيان التنفوري، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين إلى تفادي المجازفة، والامتناع عن الاقتراب من الشواطئ أو السباحة أو الاقتراب من الحواف الصخرية، لما يمثّله ذلك من خطر على السلامة العامة.

و تأتي هذه الدعوة تبعًا للمعاينات الميدانية، وما لوحظ من اقتراب المواطنين والأطفال من الشواطئ خلال هذه الفترة، وفي ظلّ ما تشهده السواحل من ارتفاع في منسوب المدّ البحري و تقلبات جوية غير مستقرة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مصالح الولاية.

و أكّد رئيس اللجنة، في هذا الإطار، على ضرورة الحرص على حماية الأطفال ومنعهم من الاقتراب من الشواطئ، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، مشدّدا على ضرورة التزام الجميع بتوصيات و تعليمات السلط الجهوية و المحلية و متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن المصالح المختصة، إلى حين تحسّن الظروف الجوية و عودة الوضع إلى طبيعته.

