سوسة : ليلى جفال تودي زيارة غير معلنة لمركز اصلاح الاطفال الجانحين بسيدي الهاني

أعلنت وزارة العدل أن وزيرة العدل ليلى جفال أدت اليوم زيارة غير معلنة لمركز اصلاح الاطفال الجانحين بسيدي الهاني من ولاية سوسة حيث تفقدت ظروف إيداع الأطفال بالمركز وعاينت مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوصت وزيرة العدل في هذا الاطار بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والنظافة، وتعزيز الرعاية والتأهيل للاطفال المودعين وتدعيم ظروف عمل وقدرات العاملين بالمركز بهدف تعزيز جودة الخدمات، مسدية تعليماتها بتدارك النقائص التي وقعت معاينتها اثناء الزيارة.

كما قامت وزيرة العدل اثر ذلك بزيارة غير معلنة للاقليم الجهوي للسجون والاصلاح بالوسط والساحل بولاية المهدية حيث تفقدت سير العمل الاداري بالاقليم.

