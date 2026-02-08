Français
سوسة: مبادرة بلدية ومجتمعية لإعادة تهيئة نهج سوق القايد بالمدينة العتيقة

أطلقت بلدية سوسة، اليوم الأحد، مبادرة تشاركية بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني وعدد من الناشطين، تمثلت في حملة لتنظيف ودهن جدران وأبواب نهج سوق القايد داخل المدينة العتيقة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مجهودات إعادة تهيئة المسالك السياحية بالمدينة العتيقة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على الطابع الجمالي والمعماري للمنطقة، إلى جانب دعم الحركية السياحية بالجهة.

وتهدف الحملة كذلك إلى تشجيع الحرفيين وأصحاب المشاريع التجارية السياحية والصناعات التقليدية، من خلال توفير فضاءات أكثر جاذبية للزوار والسياح، وتعزيز مكانة المدينة العتيقة كسوق تاريخي وثقافي نابض بالحياة.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسان المتساكنين وأصحاب المحلات بالنهج، الذين أكدوا أهمية تواصل مثل هذه الأنشطة لما لها من انعكاسات إيجابية على النشاط الاقتصادي والسياحي بسوسة

