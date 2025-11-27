سوسة: نحو إعادة تشغيل الخطّ الحديدي عدد 11

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تطوير منظومة النقل وتحسين الربط الحديدي بين المدن، انعقدت يوم أمس الأربعاء بمقر ولاية سوسة، جلسة عمل حول الاستشارة التشاركية العمومية، بخصوص إعادة تشغيل الخط الحديدي عدد 11 في جزئه الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان على امتداد 55 كلم.

وقدم الحضور المشروع من حيث الدراسات المرورية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى النظر في مختلف الجوانب الفنية وتقديم المقترحات والملاحظات في الغرض.

ودعا والي الجهة سفيان التنفوري، كافة المصالح المعنية للعمل على تذليل كل الصعوبات لإنجاح المشروع، مؤكدا أن قطاع النقل الحديدي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للمشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات ودفع الاستثمار وفك العزلة.

