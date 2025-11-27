Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوسة: نحو إعادة تشغيل الخطّ الحديدي عدد 11

سوسة: نحو إعادة تشغيل الخطّ الحديدي عدد 11

في إطار تطوير منظومة النقل وتحسين الربط الحديدي بين المدن، انعقدت يوم أمس الأربعاء بمقر ولاية سوسة، جلسة عمل حول الاستشارة التشاركية العمومية، بخصوص إعادة تشغيل الخط الحديدي عدد 11 في جزئه الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان على امتداد 55 كلم.

وقدم الحضور المشروع من حيث الدراسات المرورية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى النظر في مختلف الجوانب الفنية وتقديم المقترحات والملاحظات في الغرض.

ودعا والي الجهة سفيان التنفوري، كافة المصالح المعنية للعمل على تذليل كل الصعوبات لإنجاح المشروع، مؤكدا أن قطاع النقل الحديدي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للمشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات ودفع الاستثمار وفك العزلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

363
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
331
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
318
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
285
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
281
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى