مجتمع

سوسة : وضع حجر أساس بناء مقر معهد الدراسات التجارية العليا

سوسة : وضع حجر أساس بناء مقر معهد الدراسات التجارية العليا

أشرف اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة سفيان التنفوري، والي سوسة، على وضع حجر أساس مشروع بناء مقر معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة، وذلك بمنطقة القطب التكنولوجي، في إطار متابعة إنجاز المشاريع العمومية ودفع نسق التنمية بالجهة.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة لدعم مكانة التعليم العالي على المستوى الوطني، من خلال تطوير البنية التحتية، زيادة طاقة استيعاب الطلبة، وتعزيز إشعاع ولاية سوسة كقطب جامعي متميز.

ويُنجز المعهد على مساحة إجمالية تبلغ 13.700 متر مربع، مع مساحة مغطاة تصل إلى 6.320 متر مربع، ويشمل كل المستلزمات الضرورية للبحث العلمي والتدريس، حيث يُتوقع أن تستغرق مدة إنجاز المشروع حوالي 900 يوم

