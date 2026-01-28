Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوق الجملة ببئر القصعة: ارتفاع أسعار الغلال و الأسماك خلال ديسمبر 2025

سوق الجملة ببئر القصعة: ارتفاع أسعار الغلال و الأسماك خلال ديسمبر 2025

سجّلت أسعار عديد المواد من غلال وأسماك، ارتفاعا ملحوظا بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر ديسمبر 2025، وفق ما أظهرته معطيات نشرها، مؤخرا، المرصد الوطني للفلاحة.

وعلى مستوى الغلال، عادت أهم الارتفاعات إلى برتقال الكليمنتين، الذي زادت أسعاره، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2100 مي الكيلوغرام الواحد، متبوعا ببرتقال طمسون، مع تطوّر سعره، بنسبة 21،1 بالمائة ليصل إلى 1403 مي/كغ والليمون، الذي ارتفع سعره، بـ11 بالمائة ليبلغ 1077 مي/كغ. في المقابل شهدت أسعار الإجاص والتفاح والتمور تراجعا، قدّر على التوالي بـ28 بالمائة (5974 مي/كغ)، وبـ23 بالمائة (2954 مي/كغ)، وبـ9 بالمائة (6837 مي/كغ).

كما شهدت المنتجات البحرية نسقا تصاعديا خلال ديسمبر 2025. وزادت أسعار سمك “الشورو”، بنسبة 35 بالمائة (5533 مي/كلغ)، و”التريليا”، بنسبة 28 بالمائة (26823 مي/كغ)، والمرجان، بنسبة 22 بالمائة (9462 مي/كغ). وتطوّر سعر سمك السردين، بنسبة 11 بالمائة (5029 مي/كغ)، والغزال، بنسبة 6 بالمائة (11744 مي/كغ).

في ما يتعلّق بالخضر، وحدها أسعار الجزر، والطماطم واللفت شهدت زيادة طفيفة في حدود 3 بالمائة وقدرت في حدود 1000 مي/كغ. في المقابل عرفت أسعار بقيّة الخضر تراجعا، خصوصا، الأرض شوكي، بنسبة 30 بالمائة (5651 مي/كغ)، والجلبان، بنسبة 18 بالمائة (4427 مي/كغ)، والفلفل الحلو، بنسبة 17 بالمائة، (2500 مي/كغ)، والبصل، بنسبة 10 بالمائة (1300 مي/كغ).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

466
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

379
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
339
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
332
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
331
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
292
أخر الأخبار

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
290
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
280
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
272
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال
272
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى