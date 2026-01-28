سوق الجملة ببئر القصعة: ارتفاع أسعار الغلال و الأسماك خلال ديسمبر 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت أسعار عديد المواد من غلال وأسماك، ارتفاعا ملحوظا بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر ديسمبر 2025، وفق ما أظهرته معطيات نشرها، مؤخرا، المرصد الوطني للفلاحة.

وعلى مستوى الغلال، عادت أهم الارتفاعات إلى برتقال الكليمنتين، الذي زادت أسعاره، بنسبة 44 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2100 مي الكيلوغرام الواحد، متبوعا ببرتقال طمسون، مع تطوّر سعره، بنسبة 21،1 بالمائة ليصل إلى 1403 مي/كغ والليمون، الذي ارتفع سعره، بـ11 بالمائة ليبلغ 1077 مي/كغ. في المقابل شهدت أسعار الإجاص والتفاح والتمور تراجعا، قدّر على التوالي بـ28 بالمائة (5974 مي/كغ)، وبـ23 بالمائة (2954 مي/كغ)، وبـ9 بالمائة (6837 مي/كغ).

كما شهدت المنتجات البحرية نسقا تصاعديا خلال ديسمبر 2025. وزادت أسعار سمك “الشورو”، بنسبة 35 بالمائة (5533 مي/كلغ)، و”التريليا”، بنسبة 28 بالمائة (26823 مي/كغ)، والمرجان، بنسبة 22 بالمائة (9462 مي/كغ). وتطوّر سعر سمك السردين، بنسبة 11 بالمائة (5029 مي/كغ)، والغزال، بنسبة 6 بالمائة (11744 مي/كغ).

في ما يتعلّق بالخضر، وحدها أسعار الجزر، والطماطم واللفت شهدت زيادة طفيفة في حدود 3 بالمائة وقدرت في حدود 1000 مي/كغ. في المقابل عرفت أسعار بقيّة الخضر تراجعا، خصوصا، الأرض شوكي، بنسبة 30 بالمائة (5651 مي/كغ)، والجلبان، بنسبة 18 بالمائة (4427 مي/كغ)، والفلفل الحلو، بنسبة 17 بالمائة، (2500 مي/كغ)، والبصل، بنسبة 10 بالمائة (1300 مي/كغ).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



