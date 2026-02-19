سوق الجملة ببئر القصعة: حصيلة تدفق الخضر والغلال والأسماك خلال اليوم الأول من شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التجارة أنه في إطار مواصلة الرقابة على مسالك التوزيع خاصة خلال شهر رمضان، أدى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ، فجر اليوم الخميس 18 فيفري 2026، رفقة والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة زيارة ميدانية إلى سوق الجملة.

واضافت الوزارة على صفحتها الرسمية أن الزيارة شملت مختلف أجنحة السوق حيث تم الوقوف ميدانيا على نسق التزويد ومتابعة مستويات الأسعار والتثبت من مدى احترام الإجراءات التي أقرتها الوزارة بهدف التحكم في الأسعار.

وقد شدد الوزير على ضرورة المتابعة الحينية والمستمرة لمؤشرات الأسعار على مستوى السوق حتى لاتنعكس سلبا على مستوى التفصيل والتدخل الفوري لمعالجتها تفاديا لأي اضطراب مضيفا أن فرق المراقبة الاقتصادية ستواصل تدخلاتها بصفة يومية ومكثفة للتصدي لكل التجاوزات.

كما أكد على أن الدولة ماضية في تأمين تزويد بصفة منتظمة والعمل على الضغط على الأسعار بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن داعيا جميع الأطراف المتدخلة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية خلال هذا الشهر مضيفا أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون بكل صرامة.

وتم خلال هذه الزيارة التصدي لعملية احتكارية للمنتوجات الاستهلاكية ذات الطلب المتزايد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان إلى جانب تسجيل اخلالات أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتعديل الوضعيات المخالفة على عين المكان.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق سجل خلال اليوم الأول من شهر رمضان تدفقا هاما للمنتوجات بلغت 1525 طنا من الخضر والغلال منها 1100 طنا من الخضر و425 طنا من الغلال بزيادة تفوق 50% مقارنة من نفس اليوم من السنة الفارطة بالإضافة إلى 27 طنا من الأسماك.

كما جددت الوزارة بهذه المناسبة دعوتها للمواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الأخضر 80100191.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



