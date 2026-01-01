سويسرا: انفجار داخل حانة يخلف قتلى وجرحى خلال ليلة رأس السنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت سويسرا حادثًا مأساويًا خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة، إثر انفجار داخل حانة بمدينة كرانس-مونتانا التابعة لكانتون فاليه.

ووفق المعطيات الأولية، وقع الانفجار حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرًا، في وقت كانت الحانة تشهد توافدًا كبيرًا للاحتفال بليلة السنة الجديدة. وقد أسفر الحادث عن سقوط عدد من القتلى وإصابة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما خلّف حالة من الهلع في المكان.

ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة إلى حدّ الآن، في حين تدخلت فرق الإسعاف والحماية المدنية بسرعة لإجلاء المصابين وتأمين محيط الحادث. ولم تصدر السلطات السويسرية بعد حصيلة رسمية نهائية للضحايا، على أن يتم تقديم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مرتقب.

وقد فُتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، وسط دعوات إلى تعزيز إجراءات السلامة في الأماكن الترفيهية خلال المناسبات الكبرى.

