سويسرا تستدعي السفير الإيراني على خلفية العنف ضد المحتجين

استدعت سويسرا السفير الإيراني في برن، معربة عن قلقها البالغ إزاء عنف قوات الأمن الإيرانية، ومؤكدة رفضها القاطع لعقوبة الإعدام.

و أوضح موظف في وزارة الخارجية الاتحادية لإذاعة آر تي إس السويسرية الناطقة بالفرنسية، أن الهدف من الاستدعاء هو التعبير عن عدم فهم سويسرا لمثل هذا العنف.

و جاء ذلك بعد أن عرضت سويسرا الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من نفس اليوم، حيث أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن مدير إدارة الأمن الدولي بالوزارة، غابرييل لوشينغر، تحدث هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، و عرض خلال المحادثة أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في خفض تصعيد الوضع الراهن.

يذكر أن الاحتجاجات الإيرانية بدأت قبل أكثر من أسبوعين، و قد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا بتدخل أمريكي.

و تقوم سويسرا بتمثيل مصالح الولايات المتحدة في إيران منذ عام 1980، بعد الإطاحة بالشاه المدعوم أمريكياً في 1979 و احتجاز رهائن أمريكيين، حيث تدير قسم رعاية المصالح الأمريكية في طهران الذي يوفر الرعاية القنصلية للمواطنين الأمريكيين.

من جهة أخرى، خرج الناس في زيورخ إلى الشوارع للتضامن مع المتظاهرين في إيران، فيما أشارت مجموعات حقوق الإنسان إلى استخدام السلطات الأمنية الإيرانية للقوة الوحشية ضد المحتجين، مع حديث عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل و هي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل في الوقت الراهن.

