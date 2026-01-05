سويسرا تقرّر تجميد أصول نيكولاس مادورو بأثر فوري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الحكومة السّويسرية، اليوم الاثنين، أنّها قرّرت تجميد أيّ أصول يملكها الرّئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وشركاؤه في سويسرا “بأثر فوري”.

وقالت في بيان، حسب وكالة فرانس برس للأنباء: “من خلال عمل ذلك، يهدف المجلس الفيدرالي (الحكومة) إلى منع تحويل الأصول إلى الخارج”.

وشدّد البيان على أنّه “إذا كشفت أي إجراءات قانونية في المستقبل الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظّف الأموال) فيما يصب في مصلحة الشعب الفنزويلي”.

