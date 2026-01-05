Français
Anglais
العربية
الأخبار

سويسرا تقرّر تجميد أصول نيكولاس مادورو بأثر فوري

سويسرا تقرّر تجميد أصول نيكولاس مادورو بأثر فوري

أعلنت الحكومة السّويسرية، اليوم الاثنين، أنّها قرّرت تجميد أيّ أصول يملكها الرّئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وشركاؤه في سويسرا “بأثر فوري”.

وقالت في بيان، حسب وكالة فرانس برس للأنباء: “من خلال عمل ذلك، يهدف المجلس الفيدرالي (الحكومة) إلى منع تحويل الأصول إلى الخارج”.

وشدّد البيان على أنّه “إذا كشفت أي إجراءات قانونية في المستقبل الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظّف الأموال) فيما يصب في مصلحة الشعب الفنزويلي”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

959
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

484
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
337
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
325
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
308
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
306
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
292
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
289
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
286
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
286
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى