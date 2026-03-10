سويسرا: حريق حافلة يخلّف عدّة قتلى وجرحى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وسائل إعلام سويسرية أن حافلة بريدية اشتعلت فيها النيران، الثلاثاء، في وسط مدينة كييترس. وقد أسفر الحادث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما فُتح تحقيق لتحديد أسباب الواقعة.

ولقي عدد من الركاب حتفهم، فيما أُصيب آخرون بجروح، في حريق اندلع بحافلة بريدية وسط كييترس التابعة لكانتون فريبورغ.

وأوضح متحدث باسم وكالة “كيستون-إيه تي إس” أنه لا يزال من المبكر جدًا تحديد أسباب الحريق، مشيرًا إلى أن تحقيقًا جارٍ حاليًا.

وقد تم تطويق مكان الحادث، فيما دعت الشرطة المواطنين إلى عدم التوجه إلى الموقع.

