سويسرا: 40 قتيلا و100 مصاب في انفجار بمنتجع تزلج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت الشرطة السويسرية اليوم الخميس إن 40 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون ‌جراء انفجار بحانة كانت تكتظ بالمحتفلين بليلة ‍رأس السنة في منتجع التزلج ​كران مونتانا.

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا ‌بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) في حانة (لو كونستيلاسيو) في جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة الادعاء ‌بياتريس بيو ” مع الحادث على أساس أنه حريق وليس على افتراض أنه هجوم”، مضيفة أن ‍السلطات وقال ستيفان جانزير ⁠قائد الشرطة في منطقة فاليه إن بعض القتلى والمصابين من دول أخرى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



