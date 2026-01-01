سويسرا: 40 قتيلا و100 مصاب في انفجار بمنتجع تزلج

قالت الشرطة السويسرية اليوم الخميس إن 40 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون جراء انفجار بحانة كانت تكتظ بالمحتفلين بليلة رأس السنة في منتجع التزلج كران مونتانا.
واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) في حانة (لو كونستيلاسيو) في جنوب غرب البلاد.
وقالت مسؤولة الادعاء بياتريس بيو ” مع الحادث على أساس أنه حريق وليس على افتراض أنه هجوم”، مضيفة أن السلطات وقال ستيفان جانزير قائد الشرطة في منطقة فاليه إن بعض القتلى والمصابين من دول أخرى.
