سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبرز وزير السياحة، سفيان تقية، مساء اليوم الاثنين خلال كلمته بالمسرح البلدي بتونس، أنّ السياحة التونسية تعيش محطّة مفصلية تُمثّل مناسبة جامعة لكلّ الفاعلين في القطاع، وتؤذن بانطلاق مرحلة جديدة لتعزيز دور السياحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يتقاطع مع عديد القطاعات الحيوية وينعكس مباشرة على مسارات التشغيل والتنمية.

وأوضح تقية أنّ تونس سجّلت لأول مرة في تاريخها تجاوز عتبة 11 مليون سائح خلال سنة 2025، وهو ما يعكس انتعاشة حقيقية للقطاع رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أنّ هذه النتائج تحققت بفضل مقاربة تقوم على التطوير النوعي والكمّي للمنتوج السياحي.

وبيّن الوزير أنّ تونس حصدت جملة من التصنيفات الدولية المتقدمة، من بينها احتلالها المرتبة الأولى كوجهة مفضلة للسياح الصينيين، مؤكدًا على أنّ اشتداد المنافسة العالمية يفرض على تونس مزيد تطوير القطاع وتحسين البيئة السياحية عبر إرساء استراتيجية جديدة تقوم على الابتكار والتجديد.

وفي ذات السياق، أعلن الوزير عن إطلاق حملة ترويجية مبتكرة تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الحضور الرقمي لتونس وتحسين الأداء والحوكمة، إلى جانب تبسيط المسالك السياحية وتحسين تجربة الزائر، بما يدعم ريادة تونس على المستويين الإقليمي والدولي ويساهم في ربح الوقت واختصار المسافات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



