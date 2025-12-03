Français
سياحة: تونس ضمن أفضل الوجهات العالمية لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

وفقًا لمنصّة Travel and Tour World (TTW) العالمية المتخصّصة في الإعلام السياحي، قد يشكّل شهر ديسمبر 2025 منعطفًا مهمًا لقطاع السياحة في تونس، مع بروزها كوجهةٍ مفضلة على الساحة الدولية.

توضح المنصّة أنّ “مزيج المناظر الطبيعية الاستثنائية، والغنى الثقافي، وجودة الخدمات مقابل الأسعار يضع تونس في مقدمة الوجهات البارزة للسفر لعام 2025”.

وأضافت TTW أنّ “…النجم الصاعد للسياحة في إفريقيا” هي الجملة التي استخدمتها المصنّفة لوصف تونس، ضمن أهم الوجهات لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة إلى جانب دول أخرى على غرار الولايات المتحدة، والصين، والبوسنة والهرسك، واليونان، والبيرو، والسعودية، التي تستعد جميعها لارتفاع لافت في رحلات نهاية العام.

وتشير المنصّة إلى أنّ “اتجاهات السفر لعام 2025 تكشف عن اهتمام متزايد بتونس، التي يُنظر إليها كخيار ثقافي ومناسب من حيث التكلفة مقارنة ببقية الوجهات المتوسطية”، مؤكدة أنّ استثمارات البلاد في البنية التحتية السياحية، إلى جانب انتعاش السياحة البيئية — من رحلات السفاري الصحراوية إلى المنتجعات الساحلية — تساهم بقوة في هذا الصعود المتواصل.

