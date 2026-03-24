سياحة : جاهزية القطاع السياحي و ضبط التدابير الاستشرافية للفترة القادمة محور جلسة عمل

خصّصت جلسة عمل انعقدت الثلاثاء  لمتابعة جاهزية القطاع السياحي للفترة القادمة في ظلّ المستجدات العالمية الراهنة و ضبط التدابير الاستشرافية لضمان إستمرارية الأداء الإيجابي المُسجّل للقطاع، حسب ما افادت وزارة السياحة في بلاغ

و أشرف على جلسة العمل الوزير سفيان تقية بحضور ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و رؤساء الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وثلة من إطارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي وعدد من إطارته

و أكد سفيان تقية، أنّ خلية الرصد والمتابعة بالوزارة تواصل مواكبة آخر التطورات ومتغيرات السوق الدولية، من حيث الحجوزات وحركة النقل والرحلات الجوية والبحرية وذلك لضبط التدابير الاستباقية اللازمة وتعزيز تموقع الوجهة السياحية التونسية والرفع من قدرتها التنافسية وجاهزيتها

و أشار إلى أنّ العمل متواصل لتعديل وتوجيه العرض السياحي والخطة الاتصالية بما يواكب تحوّلات الطلب في الأسواق الدولية، عبر مبادرات ترويجية مكثفة ومتنوعة، وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مختلف المتدخلين، من البعثات الدبلوماسية التونسية وممثليات السياحة التونسية بالخارج، والمهنيين في القطاع

و استعرض المشاركون في جلسة العمل المستجدات والمؤشرات المُحيّنة حول النشاط السياحي على المستويين الدولي والوطني

و تم خلال الجلسة النظر في جملة من البرامج الخصوصية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الاستقبال ودفع الاستثمار مع التأكيد على مزيد العناية بالنظافة والتأمين الذاتي و السلامة.

