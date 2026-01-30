Français
Anglais
العربية
الأخبار

سياسة التأشيرات والحدود الذكية: استراتيجية أوروبية جديدة لكبح الهجرة وجذب المواهب

طرحت المفوضية الأوروبية سياسة التأشيرات كرافعة تأثير صريحة ضمن تعاونها مع البلدان الشريكة في ملف الهجرة، إلى جانب أدوات أخرى مثل الدعم المالي والتجاري. وبالتوازي، تعوّل بروكسل على رقمنة مراقبة الحدود عبر تفعيل نظام الدخول/الخروج (EES) وإطلاق نظام ETIAS لتدقيق المسافرين المعفيين من التأشيرة قبل وصولهم.

ثلاثة أهداف: كبح الهجرة غير النظامية وحماية الفارّين وجذب المواهب

تقوم الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية من الهجرة غير النظامية، حماية الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد، واستقطاب الكفاءات. وعلى المستوى الأمني، تسعى المفوضية إلى تشديد الخناق على شبكات التهريب، عبر أدوات لتعقّب التدفقات المالية المرتبطة بها، وإقرار نظام عقوبات جديد يستهدف المتورطين في تسهيل الهجرة غير النظامية.

يبقى ملف “العودة” الأكثر حساسية في الوثيقة، إذ تشير المفوضية إلى أن نحو ربع الأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي فقط يغادرون فعليًا. ولمواجهة هذا الخلل، تقترح بروكسل بناء نظام أوروبي مشترك للعودة يقوم على إجراءات مُرقمنة، وإحداث ما تصفه بـ“أقطاب العودة”، وتعزيز التعاون بشأن إعادة القبول مع دول ثالثة. كما يشدد النص على ضرورة تطوير مسارات الوصول إلى الحماية، ودعم عمليات العودة انطلاقًا من دول ثالثة لتخفيف الضغط عن البلدان الشريكة.

سوق الشغل والمهارات: سباق عالمي لجذب العقول وسدّ النقص

في المقابل، تُحذّر المفوضية من تفاقم نقص اليد العاملة والعجز في المهارات داخل قطاعات أوروبية حيوية، وتؤكد رغبتها في تموقع الاتحاد الأوروبي ضمن المنافسة العالمية على المواهب. وتراهن على توسيع شراكات المواهب مع بلدان شريكة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الاعتراف بالمؤهلات والتحقق منها. وتضع الوثيقة أيضًا مكافحة التشغيل غير القانوني واستغلال العمال المهاجرين ضمن الأولويات، إلى جانب تعزيز إدماجهم بدعم مالي أوروبي.

في الخلفية، تدافع المفوضية عن منطق “إعادة التوازن”: توسيع قنوات الهجرة القانونية والمنظمة للكفاءات مقابل تقليص الهجرة غير النظامية، معتبرة أن التجاوزات تُضعف مصداقية النموذج الأوروبي وتُقلّص جاذبيته.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

400
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

394
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
317
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
299
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
294
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
279
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
279
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
277
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
268
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
263
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى