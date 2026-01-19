سيباستيان تونيكتي يتألّق مع سلتيك

سجل الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي هدفا ليساهم في فوز فريقه سلتيك على مضيفه اوشينليك تالبوت 2-0 أمس الأحد ضمن الدور السادس عشر لكأس اسكتلندا لكرة القدم.
و سجّل تونيكتي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87 عن طريق تسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء مضاعفا النتيجة بعد هدف جوني كيني في الدقيقة 34.
و هو الهدف الثالث لتونكتي (23 عاما) مع سلتيك هذا الموسم بعد هدف أمام فالكريك في اطار الجولة العاشرة للبطولة الاسكتلندية و آخر امام بارتيك ثيستي ضمن مسابقة كأس الرابطة.
