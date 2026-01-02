سيدي بوزيد: افتتاح فرع للقباضة المالية بمعتمدية سيدي علي بن عون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم اليوم الجمعة بمدينة سيدي علي بن عون، افتتاح فرع للقباضة المالية بحضور والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي وممثلين عن السلط المحلية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس المحلي بالجهة.

وبينت امينة المال الجهوية بسيدي بوزيد ثريا حميدي في تصريح لصحفي “وات” ان افتتاح قباضة مالية بسيدي علي بن عون، يأتي في إطار دعم اللامركزية الإدارية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين واستجابة لمطالب متساكني معتمديتي سيدي علي بن عون وبئر الحفي لتجنيبهم عناء التنقل الى مركز الولاية.

وستتولى القباضة المالية الإشراف على مختلف التصاريح والإجراءات المالية والجبائية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة الإدارية مع تطوير نشاطها تدريجيا.

