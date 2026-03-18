سيدي بوزيد: الهلال الأحمر التُونسي يُنظم حفل ختان لفائدة أكثر من 50 طفلاً [فيديو]

في إطار مواصلة أنشطته الإنسانية والخيرية بمختلف ولايات الجمهورية، نظّم الهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد، وبالتزامن مع ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر، حفل ختان لفائدة أكثر من خمسين طفلاً من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وقد تم تنظيم هذا النشاط في أجواء احتفالية مميزة، حيث تم توزيع هدايا وملابس الطهور، إلى جانب حلويات العيد، في مبادرة تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وعائلاتهم وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

وفي تصريح لمراسل “تونس الرقمية”، أكد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد، نزار فواهمية ، أن مجهودات الهيئة تواصلت طيلة شهر رمضان، حيث تم توزيع حوالي 370 قفة رمضانية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة.

وتندرج هذه المبادرات ضمن البرامج الاجتماعية التي ينفذها الهلال الأحمر التونسي، والرامية إلى دعم الفئات الهشة ومساندتها، خاصة خلال المناسبات الدينية، بما يعكس روح التضامن والتآزر داخل المجتمع التونسي.

