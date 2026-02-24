سيدي بوزيد : الهلال الأحمر التُونسي يُوزع 1000 قفة لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، انطلقت الهلال الأحمر التونسي عبر هيئتها الجهوية بـسيدي بوزيد في تجميع المساعدات الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة.

وفي تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة أكد نزار فواهمية ، أمين مال الهيئة الوطنية ورئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد، أن البرنامج الرمضاني لهذه السنة يتضمن توزيع ألف قفة رمضان لفائدة مستحقيها بـ15 معتمدية، في إطار دعم الفئات الهشة وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

وأضاف المصدر ذاته أن أنشطة الهيئة لن تقتصر على توزيع المساعدات الغذائية، بل ستشمل كذلك تنظيم 100 عملية ختان جماعي لفائدة أطفال الجهة، موزعة على خمس معتمديات، وذلك في بادرة إنسانية تهدف إلى إدخال الفرحة على العائلات ومساندتها في تحمل أعباء هذه المناسبة.

وتندرج هذه المبادرات ضمن البرنامج السنوي للهلال الأحمر التونسي، الذي يحرص على تكثيف تدخلاته الاجتماعية خلال شهر رمضان، تأكيدًا لدوره الإنساني في معاضدة مجهودات الدولة ومكونات المجتمع المدني لدعم العائلات محدودة الدخل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



