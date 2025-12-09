سيدي بوزيد: انطلاق توزيع مساعدات شتوية لفائدة العائلات المُستحقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحول والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي إلى المستودع الجهوي لجامعة سيدي بوزيد للتضامن الاجتماعي وأعطى إشارة انطلاق توزيع حصة الولاية من مساعدات موجة البرد ويأتي ذلك تجسيما لتوجيهات رئيس الجمهورية حول الإسراع في توجيه مساعدات اجتماعية للفئات ذات الأولوية بهدف مواجهة موجة البرد وحرصا على إيصالها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

ورافق الوالي كل من المعتمد الأول للولاية علي سلّامي والكاتب العام للولاية سفيان ضويوي والسلطات الأمنية وكل من رئيس المجلس الجهوي ومعتمدي سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والمتصرفة الجهوية للتضامن الاجتماعي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



