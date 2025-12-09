Français
أخر الأخبار

سيدي بوزيد: انطلاق توزيع مساعدات شتوية لفائدة العائلات المُستحقة

تحول والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي إلى المستودع الجهوي لجامعة سيدي بوزيد للتضامن الاجتماعي وأعطى إشارة انطلاق توزيع حصة الولاية من مساعدات موجة البرد ويأتي ذلك تجسيما لتوجيهات رئيس الجمهورية حول الإسراع في توجيه مساعدات اجتماعية للفئات ذات الأولوية بهدف مواجهة موجة البرد وحرصا على إيصالها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

ورافق الوالي كل من المعتمد الأول للولاية علي سلّامي والكاتب العام للولاية سفيان ضويوي والسلطات الأمنية وكل من رئيس المجلس الجهوي ومعتمدي سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والمتصرفة الجهوية للتضامن الاجتماعي.

