فلاحة

سيدي بوزيد تحتضن صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية

تحت شعار ” أرض الأجداد تثمر…وجيل الأحفاد يستثمر”، تستعد ولاية سيدي بوزيد لاحتضان صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية من 29 جانفي إلى غرة فيفري 2026، وذلك لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز ديناميكية التنمية بالوسط التونسي.

ووفق بلاغ عن الجهة المنظمة، يأتي تنظيم هذه التظاهرة بفضل تعاون مؤسساتي وجمعياتي واسع بين السلط الجهوية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعماً لانجاح هذا الحدث الأول من نوعه في الجهة

وتبرز أهمية الصالون باعتبار أنّ سيدي بوزيد تتصدر الإنتاج الوطني في زيت الزيتون واللحوم الحمراء والخضروات والغلال، ممّا يجعلها قطباً فلاحياً رئيسياً ومحوراً لاهتمام المستثمرين والفاعلين في القطاع.

ويهدف الصالون إلى تعزيز الاستثمار الفلاحي وفتح أسواق جديدة داخل تونس وخارجها والترويج للمنتوج الفلاحي المحلي ورفع قدرته التنافسية.

كما يرمي إلى ربط الفلاحين بالمستثمرين ومؤسسات التمويل و تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الملتقيات والندوات العلمية من أبرزها ملتقى حول سبل إعادة القطيع وملتقى لدفع الشراكة يجمع المستثمرين بجهات التمويل، إضافة إلى تنظيم ندوة لعرض خطوط التمويل المتوفرة على غرار التعاون التونسي – الإيطالي.

وسيتم، بالمناسبة تنظيم ندوات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الزراعية والحيوانية وطرق التأقلم معها.

