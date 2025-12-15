سيدي بوزيد تحتفي بذكرى 17 ديسمبر ببرنامج ثقافي وفني يحمل شعار “صوت الحرية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد ولاية سيدي بوزيد لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة يوم 17 ديسمبر 2010، من خلال برنامج احتفالي متكامل يضم سلسلة من الأنشطة الثقافية والتنشيطية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، ويُقام بعدد من الفضاءات العمومية ودور الشباب والثقافة والمؤسسات التربوية.

وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي 17 ديسمبر 2010 أن الدورة الحالية ستُقام تحت شعار «17 ديسمبر… صوت الحرية»، على أن تنطلق الفعاليات يوم 16 ديسمبر بتنشيط ساحة الشهيد محمد البوعزيزي، في إطار احتفالي يستحضر رمزية المكان ودوره في التاريخ الوطني المعاصر.

ويتضمن برنامج يوم 17 ديسمبر مراسم تحية العلم وإطلاق 17 طلقة شرفية، إلى جانب تنظيم عرض فني ملتزم بساحة البوعزيزي تؤمنه فرقة أحباء الشيخ إمام من تاجروين. كما يشمل البرنامج تنظيم دورة 17 ديسمبر لكرة السلة، وحفلًا موسيقيًا.

المصدر: وات

