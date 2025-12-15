Français
Anglais
العربية
الأخبار

سيدي بوزيد تحتفي بذكرى 17 ديسمبر ببرنامج ثقافي وفني يحمل شعار “صوت الحرية”

سيدي بوزيد تحتفي بذكرى 17 ديسمبر ببرنامج ثقافي وفني يحمل شعار “صوت الحرية”

تستعد ولاية سيدي بوزيد لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة يوم 17 ديسمبر 2010، من خلال برنامج احتفالي متكامل يضم سلسلة من الأنشطة الثقافية والتنشيطية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، ويُقام بعدد من الفضاءات العمومية ودور الشباب والثقافة والمؤسسات التربوية.

وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي 17 ديسمبر 2010 أن الدورة الحالية ستُقام تحت شعار «17 ديسمبر… صوت الحرية»، على أن تنطلق الفعاليات يوم 16 ديسمبر بتنشيط ساحة الشهيد محمد البوعزيزي، في إطار احتفالي يستحضر رمزية المكان ودوره في التاريخ الوطني المعاصر.

ويتضمن برنامج يوم 17 ديسمبر مراسم تحية العلم وإطلاق 17 طلقة شرفية، إلى جانب تنظيم عرض فني ملتزم بساحة البوعزيزي تؤمنه فرقة أحباء الشيخ إمام من تاجروين. كما يشمل البرنامج تنظيم دورة 17 ديسمبر لكرة السلة، وحفلًا موسيقيًا.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

299
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

294
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
276
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
274
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
266
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
265
الأخبار

مقتل جنديين أمريكيين خلال هجوم في تدمر وسط سوريا
256
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان
255
الأخبار

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد
250
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957
247
الأخبار

التحكيم التونسي حاضر في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى