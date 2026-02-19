سيدي بوزيد: تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمناسبة رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمّ اليوم الخميس 19 فيفري 2026، بمدينة سيدي بوزيد، افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببادرة من ديوان الأراضي الدّولية.

و بيّن المسؤول عن المصلحة التّجارية بالمركب الفلاحي الطّويلة بسيدي بوزيد جمال بن فرح، أنّ افتتاح هذه النّقطة كان بالأساس للحدّ من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار منخفضة في متناول المواطن.

وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّه سيتم توفير هذه المواد والمتمثلة أساسا في اللّحوم الحمراء والبيضاء والبيض وزيت الزيتون بكر ممتاز والحليب الطازج والاجبان، طيلة شهر رمضان بثمن كلفتها.

وبيّن أنّه من المنتظر أن يتمّ هذه السّنة، توفير عدد من العجول لذبحها على امتداد السّنة بعد الاتفاق مع بعض المركبات الفلاحية الأخرى بالإضافة إلى بيع بعض من منتوجات العولة داخل نقطة البيع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



