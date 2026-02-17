Français
سيدي بوزيد : حجز بضائع مهربة داخل صهريج بقيمة 1.5 مليون دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر دورية مراقبة الجولان بإحدى المفترقات بالجهة من ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم منجمي تونسي، بها صهريج لنقل المحروقات، تحتوي على كمية هامة من البضائع المهربة، حيث بتفتيش الصهريج تم العثور داخله على مخبأ مهيأ يحتوي على ملابس جاهزة و أحذية رياضية و سجائر الكترونية و مصوغ مزيف و كماليات الهواتف الجوالة بقيمة 1.5 مليون دينار.

و تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و أذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بالاحتفاظ بالسائق و مواصلة التحريات في الغرض، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة اليوم الثلاثاء.

