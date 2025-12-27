Français
Anglais
العربية
الأخبار

سيدي بوزيد : حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

سيدي بوزيد : حجز مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

قام أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسيدي بوزيد، بتحرير 17 تنبيها كتابيا خلال القيام ب223 زيارة ضمن البرنامج الخصوصي لتكثيف المراقبة الصحية بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، حسب المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية نجيب الهادف.

و أشار الهادف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنياء الى ان البرنامج انطلق منذ بداية شهر ديسمبر الجاري بالاشتراك مع الشرطة والحرس البلديين والإدارة الجهوية للتجارة وشمل المحلات المفتوحة للعموم.

و بيّن انه تم خلال الحملات حجز 30 كغ من البسكويت و594 قطعة من المرطبات من الحجم الكبيرة و43 قطعة مرطبات صغيرة، محفوظة في ظروف غير صحية و7ر76 لترا من عصير الليمون و5ر11 كغ من اللحوم الحمراء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

310
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

286
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
281
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش
275
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
265
أخر الأخبار

أحمد ونيس يكشف أسباب تصويت البرلمان الجزائري بالاجماع مع تجريم الاستعمار الفرنسي [فيديو]
264
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – نيجيريا… حكم مالي لإدارة المواجهة
263
اقتصاد وأعمال

تحسّن سعر صرف الدينار التونسي : الدولار تحت عتبة 2,9 دينارًا
260
أخر الأخبار

تونس: ديوان الأعلاف يُحدد أسعار بيع الذرة العلفية
253
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا: معاقبة الترجي الرياضي التونسي والجيش الملكي
251
اقتصاد وأعمال

هيئة السوق المالية: آلية الكربون الأوروبية على الحدود تفرض تحديات في مجال الإفصاح البيئي والحوكمي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى