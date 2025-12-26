سيدي بوزيد: دعم المنظومة الصحية بالجهة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل مستشفى الرقاب من ولاية سيدي بوزيد خلال الأسبوع الجاري، الدفعة الأولى من معدات غرفة العمليات في انتظار وصول بقية التجهيزات لاستكمال تجهيز الغرفة قصد استغلالها في أقرب الآجال.

وبينت الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية، أنّ تجهيز المستشفى بهذه المعدات يندرج ضمن برنامج دعم البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تم الثلاثاء المنقضي افتتاح وحدة الإنعاش الطبي المتنقل بمعتمدية المزونة، بهدف دعم منظومة الإسعاف الطبي العاجل وتحسين سرعة التدخل في الحالات الاستعجالية وضمان نقل آمن وفعّال للمرضى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



