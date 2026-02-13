سيدي بوزيد: 55 مخالفة اقتصادية في حملة رقابية إقليمية شملت 209 زيارات ميدانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تكثيف العمل الرقابي والتصدي للتجاوزات التجارية، أسفرت حملة إقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد عن تسجيل 55 مخالفة اقتصادية خلال يوم واحد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد.

وشاركت في هذه الحملة فرق رقابية من ولايات القصرين وقفصة إلى جانب سيدي بوزيد، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات وتكثيف الجهود الرامية إلى ردع الممارسات المخالفة للقانون.

وتم تسخير 8 فرق مراقبة اقتصادية نفذت ما مجموعه 209 زيارات ميدانية شملت محلات البيع بالجملة والتفصيل بمختلف المعتمديات، بهدف التثبت من احترام التراتيب المنظمة للأسعار وشفافية المعاملات التجارية.

المصدر: وات

