Français
Anglais
العربية
الأخبار

سيدي بوزيد: 55 مخالفة اقتصادية في حملة رقابية إقليمية شملت 209 زيارات ميدانية

سيدي بوزيد: 55 مخالفة اقتصادية في حملة رقابية إقليمية شملت 209 زيارات ميدانية

في إطار تكثيف العمل الرقابي والتصدي للتجاوزات التجارية، أسفرت حملة إقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد عن تسجيل 55 مخالفة اقتصادية خلال يوم واحد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد.

وشاركت في هذه الحملة فرق رقابية من ولايات القصرين وقفصة إلى جانب سيدي بوزيد، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات وتكثيف الجهود الرامية إلى ردع الممارسات المخالفة للقانون.

وتم تسخير 8 فرق مراقبة اقتصادية نفذت ما مجموعه 209 زيارات ميدانية شملت محلات البيع بالجملة والتفصيل بمختلف المعتمديات، بهدف التثبت من احترام التراتيب المنظمة للأسعار وشفافية المعاملات التجارية.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

328
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
321
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
277
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
264
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
253
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
242
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
238
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى