سيدي بوزيد: 676 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان

بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي رفعتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد (166 فريقا)، منذ بداية شهر رمضان المعظّم، إجمالي 676 مخالفة، وذلك إثر 4012 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، حسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ أغلب المخالفات توزّعت على قطاعات المواد الغذائية بـ267 مخالفة، والخضر والغلال بـ128 مخالفة، والدواجن والبيض بـ33 مخالفة، والمخابز والمرطبات بـ38 مخالفة، واللحوم بـ32 مخالفة، والأسماك بـ15 مخالفة، والملابس بـ41 مخالفة، والمطاعم والمقاهي بـ28 مخالفة.

وتعلّقت المخالفات بالخصوص بالبيع بأسعار غير قانونية (58 مخالفة)، والزيادة غير قانونية في الأسعار (70 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (289 مخالفة)، وغياب الفوترة (105 مخالفات)، والميترولوجيا (88 مخالفة)، وإخفاء بضاعة (24 مخالفة)، وفق نفس المصدر.

وأشار إلى أنّ حملات المراقبة خلال الشهر الكريم أفضت إلى  حجز كميات من المنتوجات والبضائع، من بينها 60 لترا من الحليب المدعم، و6.3 قنطارا من الشعير العلفي المدعم، و100 كغ فارينة مدعمة، و50 كغ من السكر المدعم السائب، و240 قطعة ألعاب ليزر، و8 علب مفرقعات (فوشيك).

