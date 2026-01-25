Français
Anglais
العربية
الأخبار

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

يدخل قرار منع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي حيز التنفيذ اليوم الأحد 25 جانفي 2026.

و يأتي هذا القرار عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 23 جانفي 2026 خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بولاية تونس، و التي خصصت لمتابعة التوقعات المتعلقة بالظروف الجوية الصعبة و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتساكنين و الممتلكات.

و شدّدت الولاية على ضرورة تدخّل بلدية سيدي بوسعيد لإصدار قرارات إخلاء المساكن الواقعة في المناطق المعرّضة للخطر و تنبيه باقي سُكّان العقارات المجاورة لتوخي أقصى درجات الحذر، مع متابعة أي علامات تصدعات أو تغيرات في وضعية الهضبة.

كما دُعيت اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة والمكلفة بهضبة سيدي بوسعيد إلى متابعة الوضعية عن كثب وتقديم جميع المقترحات اللازمة للجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

302
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
281
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
275
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
272
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق
269
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
262
اقتصاد وأعمال

غزة : هكذا سيصرف ترامب مليارات محمد السادس و السيسي و غيرهم… بالشراكة مع مُطوّر إسرائيلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى