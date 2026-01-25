سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يدخل قرار منع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي حيز التنفيذ اليوم الأحد 25 جانفي 2026.

و يأتي هذا القرار عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 23 جانفي 2026 خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بولاية تونس، و التي خصصت لمتابعة التوقعات المتعلقة بالظروف الجوية الصعبة و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتساكنين و الممتلكات.

و شدّدت الولاية على ضرورة تدخّل بلدية سيدي بوسعيد لإصدار قرارات إخلاء المساكن الواقعة في المناطق المعرّضة للخطر و تنبيه باقي سُكّان العقارات المجاورة لتوخي أقصى درجات الحذر، مع متابعة أي علامات تصدعات أو تغيرات في وضعية الهضبة.

كما دُعيت اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة والمكلفة بهضبة سيدي بوسعيد إلى متابعة الوضعية عن كثب وتقديم جميع المقترحات اللازمة للجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.

