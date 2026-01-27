سيدي بوسعيد : منع مضخمات الصوت بالمنطقة العليا و حجزها للمخالفين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّر الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي بوسعيد منع استعمال مضخمات الصوت بجميع أحجامها وأنواعها بالمنطقة العليا، وذلك في إطار الحفاظ على هدوء المكان وطابعه السياحي.

و أكّد بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 أنّه سيتم، إلى جانب تسليط العقوبات القانونية، حجز المضخمات المستعملة من قبل المخالفين.

و كلّف القرار كلا من الكاتب العام للبلدية و رئيس مركز الأمن الوطني و رئيس مركز الشرطة البلدية بسيدي بوسعيد بتنفيذه كل حسب صلاحياته.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



