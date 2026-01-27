سيدي بوسعيد : منع مضخمات الصوت بالمنطقة العليا و حجزها للمخالفين

قرّر الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي بوسعيد منع استعمال مضخمات الصوت بجميع أحجامها وأنواعها بالمنطقة العليا، وذلك في إطار الحفاظ على هدوء المكان وطابعه السياحي.
و أكّد بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 أنّه سيتم، إلى جانب تسليط العقوبات القانونية، حجز المضخمات المستعملة من قبل المخالفين.
و كلّف القرار كلا من الكاتب العام للبلدية و رئيس مركز الأمن الوطني و رئيس مركز الشرطة البلدية بسيدي بوسعيد بتنفيذه كل حسب صلاحياته.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب