سيدي بوسعيد : منع مضخمات الصوت بالمنطقة العليا و حجزها للمخالفين

قرّر الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي بوسعيد منع استعمال مضخمات الصوت بجميع أحجامها وأنواعها بالمنطقة العليا، وذلك في إطار الحفاظ على هدوء المكان وطابعه السياحي.

و أكّد بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 أنّه سيتم، إلى جانب تسليط العقوبات القانونية، حجز المضخمات المستعملة من قبل المخالفين.

و كلّف القرار كلا من الكاتب العام للبلدية و رئيس مركز الأمن الوطني و رئيس مركز الشرطة البلدية بسيدي بوسعيد بتنفيذه كل حسب صلاحياته.

