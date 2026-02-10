سيدي حسين: القبض على منحرف من أجل سلب تاجر باستعمال العنف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض في وقت وجيز على شخص يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سلب استهدفت صاحب محل لبيع الفواكه الجافة بجهة عمر المختار، وذلك تحت طائلة الاعتداء بالعنف الشديد.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد تعرّف المتضرر على مرتكب الجريمة منذ الوهلة الأولى، ما ساهم في تسريع عملية تحديد هويته وإيقافه في وقت قياسي.

إجراءات قانونية بإذن من النيابة العمومية

وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه به لدى فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العمومية بتونس 2.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمان، خاصة في ما يتعلق بالاعتداءات التي تستهدف المحلات التجارية.

