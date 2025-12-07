سيرجيو راموس يُغادر مونتيري المكسيكي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس رحيله رسميًا عن نادي مونتيري المكسيكي اليوم الأحد، بعد خوضه آخر مباراة له في الدوري المحلي، وذلك عقب إقصاء الفريق من نصف نهائي بطولة الدوري المكسيكي.

و جاء الإعلان مباشرة بعد المباراة، ليضع حدًا لمسيرته في الملاعب المكسيكية.

و جاءت تصريحات راموس لتحسم الجدل الذي رافق مستقبله مؤخرًا، خاصة بعد تأكيد مدرب الفريق، دومينيك تورنت، أنه لا يعلم ما إذا كان المدافع الإسباني سيستمر مع النادي حتى عام 2026، إلا أن راموس وضع النقاط على الحروف من أرض الملعب عقب انتهاء اللقاء.

و يُعد سيرجيو راموس أحد آخر الأسماء المتبقية من جيل منتخب إسبانيا الذهبي المتوج بكأس العالم 2010، بعد اعتزال سيرجيو بوسكيتس و جوردي ألبا عقب تتويجهما بالدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، ومع نهاية تجربته في المكسيك، تنتهي محطة جديدة في مسيرة اللاعب الذي مرّ من إشبيلية و ريال مدريد و باريس سان جيرمان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



