شؤون خارجية : النفطي يشارك في منتدى الشراكة روسياءإفريقيا بالقاهرة

بتعليمات من رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا، الذي ينعقد بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) يومي 19 و20 ديسمبر 2025 و ذلك بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، وبدعوة مشتركة من نظيريه المصري والروسي.

وفي بلاغ نشرته مساء الجمعة، ذكرت الوزارة ان هذه المشاركة تتنزل ” في إطار التزام تونس الراسخ بالعمل الإفريقي المشترك وانفتاحها على الشراكات الدولية من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويُسهم في مجابهة التحديات الماثلة.

أما أشغال هذه الدورة من المؤتمر فستتركّز على التداول حول مواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026، في أفق الاستعداد لانعقاد القمة الافريقية-الروسية الثالثة خلال سنة 2026.

