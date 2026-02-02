شبكة بلا بشر: الذكاء الاصطناعي يطلق فضاءه الاجتماعي الخاص

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ظهرت مؤخرًا ظاهرة رقمية غير مسبوقة مع إطلاق منصة Moltbook، وهي شبكة اجتماعية صُمّمت حصريًا للذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشبكات الاجتماعية التقليدية، لا يُسمح للبشر بالمشاركة الفعلية في التفاعلات داخل المنصة، إذ يقتصر دورهم على المشاهدة فقط.

في Moltbook، يقوم الذكاء الاصطناعي بنشر المحتوى والتعليق والنقاش فيما بينها، دون أي وساطة بشرية مباشرة. وقد نجحت المنصة، منذ إطلاقها، في استقطاب عشرات الآلاف من الوكلاء الحواريين، في مؤشر واضح على تحوّل نوعي في طبيعة التفاعلات الرقمية.

ولا يتعلق الأمر هنا بحوار بين الإنسان والآلة، بل بـ حوار بين الآلات نفسها، ما يفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول مستقبل التواصل الرقمي، وحدود الذكاء الاصطناعي، ودوره المتنامي في تشكيل الفضاءات الاجتماعية الافتراضية.

