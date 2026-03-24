شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم

عقد رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية محمد ليوان مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2926 ندوة صحفية شخّص فيها الوضع الصعب الذي يمر به فريق أكابر كرة القدم جراء المظالم التحكيمية التي أثرت على نتائج الفريق في هذه المرحلة من سباق البطولة.

و أشار ليوان إلى أن الهيئة التسييرية والاحباء سيرفعون عريضة تظلم لرئيس الجمهورية كما تقرر تعليق نشاط كل الاصناف وينمون البداية باصناف الشبان الأسبوع المقبل وسحب الثقة من الإدارة الوطنية للتحكيم وتتبع جزائي وقضائي للحكام الذين يثبت تورطهم بالتلاعب بنتائج مقابلات الشبيبة الرياضية القيروانية.

و أشار ليوان إلى أن الشبيبة ستطالب رسميا بتحكيم أجنبي في بقية مقابلاتها في البطولة بعد ان غابت النزاهة وانعدمت الثقة في الحكام و لجنة التعيينات واللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة جمال الحيمودي.

