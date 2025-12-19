Français
شراكة جديدة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحفيز الاستثمار في تونس

تمّ مساء أمس الخميس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز ديناميكية الاستثمار، وذلك خلال موكب احتضنه مقرّ الوزارة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي أمضتها وزيرة الأسرة أسماء السحيري ورئيس المنظمة ياسين قويعة، إلى إرساء إطار تعاون عملي بين الطرفين للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار «رائدات»، إلى جانب مختلف البرامج الحكومية الموجّهة للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات.

كما تسعى الشراكة إلى الإسهام في إحداث وتطوير المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة، ومرافقة صاحبات أفكار المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز، مع دعم قدراتهنّ في مجالات التصرّف والتسيير والابتكار، بما يضمن استدامة هذه المشاريع وتوسيع نشاطها على المدى المتوسط والبعيد.

ويُنتظر أن تمثّل هذه الاتفاقية إضافة نوعية للجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها في النسيج الاستثماري، بما ينسجم مع التوجّهات العامة للدولة في مجال التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: وات
