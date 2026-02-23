شراكة علمية تونسية–فرنسية 2027: فتح باب الترشح لتمويل مشاريع بحث مشتركة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها فتحت باب الترشح أمام الباحثين لتقديم مقترحات مشاريع في إطار برنامج التعاون التونسي–الفرنسي PH-Utique لدورة 2027، مع تحديد يوم 31 مارس 2026 كآخر موعد لقبول الملفات.

ويهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بمستوى التعاون العلمي والتقني بين مخابر البحث في تونس ونظيراتها بفرنسا، من خلال دعم مشاريع مشتركة تعزز تبادل الخبرات وتؤسس لشراكات طويلة الأمد. كما يشجع على إدماج الباحثين الشبان وطلبة الدكتوراه في مسارات بحث دولية، ويدعم مشاركة الفرق البحثية في مبادرات أوروبية ومتوسطية واسعة النطاق.

ويغطي البرنامج مختلف الاختصاصات العلمية دون استثناء، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع ذات الصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تعتمد مقاربات متعددة التخصصات أو تتناول قضايا ذات أبعاد مجتمعية واقتصادية وتنموية.

