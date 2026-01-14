شركة أمريكية تفتح باب الحجز للإقامة في فندق يقع على سطح القمر بحلول عام 2032

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة GRU Space الناشئة الأمريكية عزمها بناء أول فندق على سطح القمر، مؤكدة أنها بدأت بالفعل في تحصيل دفعات مقدّمة تتراوح بين 250 ألف دولار ومليون دولار من أثرياء مستعدين لحجز سرير على القمر قبل سنوات من إطلاق الفندق الأول المقرر إطلاق سنة 2032، بطاقة استيعاب تصل إلى أربعة نزلاء بتكلفة حوالي 410 ألف دولار لليلة الواحدة.

وتخطط GRU Space لإطلاق فندقها الأول في 2032 لتوفير خيار إقامة لمسافري SpaceX بمجرد نزولهم من مركبة Starship.

ومن المنتظر تنفيذ أول عرض تكنولوجي عبر حمولة تبلغ 10 كغ، يُفترض أن تُنقل على متن مركبة هبوط قمرية تجارية سنة 2029، بهدف اختبار الهياكل القابلة للنفخ وتقنيات التصنيع في الموقع.

أما مؤسس الشركة، Skyler Chan، وهو مهندس يبلغ 22 عامًا تلقّى تكوينه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فقد سبق له أن أنجز تدريبًا لدى Tesla، وعمل على تطوير طابعة ثلاثية الأبعاد ممولة من NASA وأُرسلت إلى الفضاء.

