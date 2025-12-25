Français
شركة السكك الحديديّة : لا أضرار في حادث جنوح قطار تونس-غار الدماء

أكدت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 عدم تسجيل أيّ أضرار على إثر جنوح العربة الأخيرة لقطار المسافرين المنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة غار الدماء على الساعة 13و 05 دقائق، بين محطتي سيدي إسماعيل وبوسالم على الساعة 17 و09 دقائق.

وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها، أنه سيقع فصل هذه العربة وإيصال المسافرين إلى محطة بوسالم على أن يقع مواصلة السفرة إثر ذلك نحو بقية الوجهات عبر الحافلات إنطلاقا من هذه المحطة.

