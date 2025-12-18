شركة القوافل بسيدي بوزيد: مطالب مهنية وراء الإضراب الجهوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دخل أعوان الشركة الجهوية للنقل «القوافل» بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، في إضراب جهوي عام، ما تسبب في تعطّل خدمات النقل العمومي على مستوى كامل الولاية، وشمل ذلك تنقل التلاميذ والطلبة وعددًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية لفرع القوافل بسيدي بوزيد، عصام الدين شعيبي، في تصريح إعلامي، أن هذا الإضراب جاء نتيجة ما اعتبره تجاهلًا متواصلًا من قبل السلطة الجهوية والإدارة العامة للشركة لجملة من المطالب المهنية للأعوان. وأكد أن هذه المطالب لا تتعلق بالجوانب المادية، بل تهم أساسًا شروط السلامة وظروف العمل.

وأشار إلى تكرار الحوادث بسبب ضعف الصيانة وعدم احترام معايير السلامة، إضافة إلى رفض إرسال لجنة فنية مركزية لمعاينة وضعية الحافلات وظروف العمل. كما لفت إلى تدهور البنية التحتية للورشات، إلى جانب النقص المسجل في عدد السائقين وقطع الغيار.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



