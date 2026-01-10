Français
الأخبار

شركة الكهرباء تعلن عن انقطاع التيّار في عدّة مناطق بالمهدية غدا الأحد

شركة الكهرباء تعلن عن انقطاع التيّار في عدّة مناطق بالمهدية غدا الأحد

أفادت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، إقليم المهدية، أنّ التيّار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصّيانة غدا، الأحد، من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة ظهرا بعدّة مواقع.

و تهم هذه المواقع، بحسب بلاغ صادر عن الشركة، السبت، شارع فرحات حشاد (حي جبانة اليهود)، وطريق بومرداس (من مقهى كراتو الى مفترق مقهى محسن)، وشارع علي البلهوان، وجزء من منطقة الزهراء، و شارع تونس (من مفترق مقهى الجبالي الى مفترق كوشة الباي)، و نهج حسن براهم، و منطقة الروضة، و حي النور، و من صيدلية علولو بهيبون الى مقهى الأمير، فضلا عن جزء من شارع الطيب المهيري، و نهج زويلة، و منطقة الساقي، و حي الطاهر صفر، و منطقة الزقانة، و منطقة طرمس، و حي السلام، و أكواش دار الحنشة، و شارع الجمهورية، و أكواش دار بن سالم المحاذية لأكواش دار الحنشة.

و أفادت الشركة في بلاغها، أنّ إرجاع التيّار الكهربائي سيكون دون سابق إنذار حسب الأشغال بالمناطق المذكورة.

