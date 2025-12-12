شركة الملاحة الإيطالية GNV تقدم سفينتها الجديدة VIRGO

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أول سفينة في أسطولها وأول عبارة إيطالية بعيدة المدى تعمل بالغاز الطبيعي المسال

أقيمت يوم الخميس 11 ديسمبر في ميناء باليرمو مراسم تسليم السفينة الجديدة “فيرقو “وهي أول وحدة في أسطول شركة الملاحة الإيطالية تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

يشكل الحدث خطوة مهمة في عملية إزالة الكربون من النقل البحري الوطني للمسافرين في إيطاليا : إذ تعد أول عبارة إيطالية بعيدة المدى تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها نموذجًا جديدًا للابتكار والاستدامة في القطاع.

اختيار إقامة مراسم “التعميد” البحرية التقليدية في باليرمو يؤكد عمق العلاقة بين شركة الملاحة والمدينة. فخط جنوة–باليرمو هو أول خط تاريخي بدأت الشركة عبره نشاطها، وهي علاقة تتجدد بفضل الاستثمارات المستمرة والحضور المستقر في المنطقة. وانسجامًا مع هذا الارتباط، إختارت شركة الملاحة وضع أحدث سفنها وأكثرها تقدّمًا في التكنولوجيا في باليرمو.

وسيتيح استخدام الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الابتكارات الأخرى في السفينة، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 50% لكل وحدة نقل مقارنة بالسفن من الجيل السابق، مسهماً في نقل أنظف وأكثر كفاءة للركاب والبضائع.

من الناحية التقنية، تتضمن السفينة “فيرغو” أحدث الحلول البيئية

تمتاز السفينة بحمولة إجمالية تبلغ نحو 52,300 طن، وطول 218 مترًا، وعرض 29.60 مترًا، وسرعة قصوى تبلغ 25 عقدة. كما تضم أكثر من 420 مقصورة، وتستوعب 1,785 راكبًا، وتوفر قدرة شحن تبلغ 2,770 مترًا خطيًا.

وقد شهدت المراسم حضور الممثل والمنتج والمخرج الإيطالي جوزيبي فيوريلّو، وأقيمت الإحتفالية على الرصيف على مقربة من السفينة المضاءة خصيصًا للمناسبة، والتي شكّلت مشهدًا مهيبًا للحدث. وازدادت الأجواء تميزًا بحضور البطلة فيديريكا بيليغريني، أسطورة السباحة الإيطالية الحائزة على ذهبية أولمبياد بكين وبطلة العالم أربع مرات. كما تخلل الأمسية عرض راقص للفنانة إليونورا أبانياتو، نجمة باليه أوبرا باريس ومديرة فرقة باليه أوبرا روما، ما منح الحضور لحظات من الأناقة الاستثنائية.

و شارك في الحدث، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة بيرفرانشيسكو فاغو والرئيس التنفيذي للشركة ماتّيو كاتاني، أعضاء آخرون من مجموعة MSC وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والمحلية، بينهم: المدير العام لوزارة البنى التحتية والنقل المسؤول عن قطاع الموانئ دوناتو ليغووري، ورئيس بلدية باليرمو روبرتو لاغالا، والمفوّض الخاص لهيئة النظام المرفئي للبحر التيراني الغربي أناليزا تاردينو، ومستشار البنية التحتية والتنقل في إقليم صقلية أليساندرو أريكو.

وقال بيرفرانشيسكو فاغو:

«يمثل تعميد السفينة الجديدة خطوة أساسية في تجديد أسطولنا وإزالة الكربون منه. فالسفينة هي اليوم الأكثر تقدمًا في البلاد من الناحية التقنية والبيئية، وبفضل التزود الأخير بالغاز الحيوي المسال .فقد أبحرت بالفعل بانبعاثات صافية صفرية، متقدمة بأكثر من عشرين عامًا على الأهداف الأوروبية.

هذا الإنجاز ثمرة تعاون فعّال بين GNV ومجموعة MSC وكامل النظام المؤسسي والمرفئي، وهو مثال على الدور الحاسم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع الانتقال الطاقي للنقل البحري».

وأضاف ماتّيو كاتاني، الرئيس التنفيذي لـ GNV:

«يمثل تعميد GNV Virgo لحظة تاريخية لشركتنا وللنقل البحري الإيطالي: فأول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال هي خطوة ملموسة نحو عمليات أكثر استدامة وتقدمًا تقنيًا. هذا و تظل صقلية محورًا رئيسيًا لعملياتنا، ونواصل تعزيز حضورنا فيها من خلال إدخال أحدث سفن الأسطول. ولكن لدعم هذا النمو، يجب أن يتماشى تطوير البنية المرفئية مع هذا التوسع: نحن بحاجة إلى مساحات مناسبة وبُنى تحتية حديثة ومناطق تشغيل فعّالة. التعاون بين المؤسسات والسلطات المرفئية والجهات الخاصة سيكون حاسمًا».

برنامج تجديد الأسطول والأثر البيئي

لا تمثل GNV Virgo إلا خطوة ضمن برنامج واسع لتجديد الأسطول. فخلال أشهر قليلة ستدخل السفينة الجديدة GNV Aurora – التي تعمل أيضًا بالغاز الطبيعي المسال – إلى الخدمة، وبحلول عام 2030 ستتسلم الشركة أربع سفن إضافية تعمل بالغاز الطبيعي المسال. بالتوازي، تستكشف GNV حلولًا طويلة الأمد مثل الغاز الحيوي المسال bio-GNL، تماشيًا مع أهداف إزالة الكربون الدولية والمسار الأوروبي نحو تنقل بحري أكثر استدامة.

وقد تم التزود الأول لـ GNV Virgo بالغاز الحيوي المسال المنتج من الغاز الحيوي ذي الأصل العضوي، مما سمح للسفينة بالإبحار نحو باليرمو من جنوة خلال الأيام الماضية بانبعاثات صافية صفرية. ويعتمد هذا الوقود على الكتلة الحيوية والمواد العضوية التي تمتص خلال نموها ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي؛ وعند استخدام هذا الوقود، يعود نفس CO₂ إلى البيئة ضمن دورة طبيعية ومستدامة، مما يقلل بشكل كبير من الأثر المناخي مقارنة بالوقود التقليدي.

ورغم أن استخدام هذا الوقود لا يزال مرتبطًا بتوفره في السوق، فإن هذا التزود سمح للسفينة بالإبحار – ولو لفترة محدودة – وفق أهداف الاتحاد الأوروبي لعام 2050، متقدمة عشرين عامًا على الجدول الزمني.

سيسمح البرنامج العام للشركة بزيادة كبيرة في القدرة التشغيلية وتقليل أثر أنشطتها على البيئة. فهو يشمل ثماني سفن جديدة باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار يورو، وسيؤدي خلال خمس سنوات فقط إلى زيادة بنسبة +60% في الحمولة الإجمالية لأسطول GNV.

العبّارة كقوة محركة للتنمية – تركيز على صقلية وباليرمو

العبّارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل محرك حقيقي للتنمية الإقليمية، بتأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الازدهار المحلي.

فبحسب التقديرات، تولد أنشطة GNV أكثر من 1.5 مليار يورو سنويًا في الاقتصاد الإيطالي.

وينتج عن نقل المسافرين – حوالي 2.5 مليون في عام 2025 – قيمة مضافة للقطاع السياحي تتجاوز 900 مليون يورو، بينما تمثل البضائع المنقولة والتي تزيد قيمتها عن 8.5 مليار يورو قوة دافعة مهمة للاقتصاد. وبشكل عام، تساهم GNV في توليد نحو 9.5 مليار يورو من التجارة الداخلية في إيطاليا ، وهو تأثير كبير يبرز أهمية العبّارة في تنمية المجتمعات والمناطق، شريطة أن يتم ذلك بطريقة مستدامة ومتوافقة مع الانتقال البيئي.

ويعد ميناء باليرمو مركزًا رئيسيًا للشركة، مع معالجة سنوية لأكثر من 750 ألف مسافر و1.7 مليون متر خطي من البضائع (+16% مقارنة بعام 2024). وعلى مستوى الإقليم، تدير GNV أهم تدفقات الركاب والبضائع من وإلى الجزيرة، بما مجموعه حوالي 825 ألف مسافر وأكثر من 2.4 مليون متر خطي من البضائع (+24% مقارنة بعام 2024).

وتؤكد هذه النتائج الأهمية الاستراتيجية لصقلية والدور الأساسي لباليرمو في شبكة GNV.

