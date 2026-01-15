شركة النصر القابضة الإمارتية تهتم بالاستثمار في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، يوم الأربعاء 14 جانفي 2026 بمقر الوكالة محمد بن ناصر الزعابي، رئيس مجلس ادارة الشركة الإمارتية النصر القابضة “ALNSER HOLDING” مرفوقا بسعيد الحفيتي عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس.

واضافت الوكالة أن هذه الزيارة تندرج ضمن جولة استطلاعية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار والشراكة في تونس والاطلاع على الامتيازات التنافسية الممنوحة من طرف الدولة التونسية للمستثمرين الأجانب وذلك في إطار الترويج لتونس كوجهة متميزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشر ة من خلال مناخ الاستثمار الملائم وتنمية الأعمال وتنويع الأنشطة.

و قدم جلال الطبيب عروض مفصلة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، والحوافز المالية والضريبية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات ذات الأولوية على غرار قطاع صناعة السيارات والطائرات ومكوّناتها وقطاعات أخرى واعدة ما من شأنه أن يدعم تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما في إطار جلب مزيد من الاستثمارات الإمارتية ببلادنا.

ALNSER HOLDING هي مجموعة أعمال متنوعة ورائدة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة ناشطة في عديد المجالات منها الطاقة والاستدامة، البناء، استشارات الأعمال، الخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات…

