شركة النقل بالساحل تتسلّم 32 حافلة مزدوجة جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلمت شركة النقل بالساحل، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، 32 حافلة مزدوجة جديدة، في إطار الصفقة الدولية المتعلقة باقتناء 461 حافلة من الصين.

وتأتي هذه الاقتناءات تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وحرص وزارة النقل على الإسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

وتعمل الشركة على استرجاع سفرات عدد مهم من الخطوط إضافة إلى إعادة تشغيل عديد الخطوط المتوقفة عن العمل في جميع ولايات الساحل الثلاث، حسب بلاغ صادر عنها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



