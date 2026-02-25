Français
أخر الأخبار

شركة النقل بالساحل تتسلّم 32 حافلة مزدوجة جديدة

تسلمت شركة النقل بالساحل، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، 32 حافلة مزدوجة جديدة، في إطار الصفقة الدولية المتعلقة باقتناء 461 حافلة من الصين.

وتأتي هذه الاقتناءات تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وحرص وزارة النقل على الإسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

وتعمل الشركة على استرجاع سفرات عدد مهم من الخطوط إضافة إلى إعادة تشغيل عديد الخطوط المتوقفة عن العمل في جميع ولايات الساحل الثلاث، حسب بلاغ صادر عنها.

 

تعليقات

