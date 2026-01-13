شركة النقل بتونس تعلن موعد انطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية في قسطها الثاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة النقل بتونس بأنّ حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2025_2026 في قسطها الثاني ستنطلق يوم الاثنين 19 جانفي 2026

وأوضحت الشركة في بلاغ الثلاثاء 13 جانفي، أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى ستتمّ عبر 151 مكتب بريد منها 130 مكتبا بولايات تونس (56) وأريانة (19) وبن عروس (35) ومنوبة (20) ) بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستوفر الشركة خمس نقاط بيع وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 والوكالة التجارية بحي الخضراء والوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط ” سليمان كاهية” بمنوبة والوكالة التجارية بمحطة “المرسى الشاطئ” ونقطة بيع بالمركب الجامعي بمنوبة.

كما سيتم تخصيص نقطة بمحطة “تونس البحرية” للخط ت.ح.م للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات عند وجود خطأ.

وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات التجارية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال من الاثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من نفس التاريخ ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :

www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

وقالت الشركة لمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 .

