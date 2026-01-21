Français
الأخبار

شركة” ايني” الإيطالية تواصل تأكيد استثماراتها بالجنوب التونسي

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن شركة” ايني” الإيطالية أكدت تواصل استثماراتها بالجنوب التونسي وذلك اثر لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بالرئيس الجديد لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة الإيطالية الناشطة في مجالي النفط والغاز  “ENI”،  Diego Portoghese الأربعاء 21 جانفي الجاري بمقر الوزارة.

وقد مثل تعزيز الاستثمارات في قطاع المحروقات محور هذا اللقاء. وأضافت الوزارة أن الجانبان ثمنا مستوى العلاقات الثنائية التاريخية مع الشركة باعتبارها شريكا استراتيجيا لتونس منذ سيتنات القرن الماضي ودورها في تطوير العديد من الحقول على غرار حقل البرمة.

كما تم التطرق إلى الأنشطة الحالية للشركة واستثماراتها المستقبلية بالجنوب التونسي بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

 

